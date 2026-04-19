HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 64,5 kilogram skunk ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, '18 Nisan 2026 tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait ikamette yapılan aramada 64,5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı' denildi.