Erzincan'dan 192 hacı adayı, düzenlenen törenle mukaddes topraklara uğurlandı.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun yaptığı dualar eşliğinde gerçekleşen uğurlamada, kafile başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin üstlendi.

Uğurlama konuşmasında Müftü Fakirullahoğlu, hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, 'Kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul, yolculuklarının ise hayırlı ve meşakkatten uzak olmasını dileriz. Bu mukaddes yolculuk, hem manevi bir arınma hem de büyük bir sabır sınavıdır.' ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının sağlıkla gidip sevdiklerine aynı afiyetle dönmelerini temenni eden Fakirullahoğlu, kutsal topraklara gitmeyi arzulayan herkese de en kısa sürede bu maneviyatı yerinde yaşamayı nasip etmesi için dua etti.

Erzincan'dan hareket eden kafile, direkt uçuşla Medine-i Münevvere'ye giderek burada ibadet ve ziyaretlerini gerçekleştirecek.