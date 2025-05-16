Hakkari Sermaye Piyasası Kurulu Ortaokulu, bu yıl düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile öğrencilerin bilimsel çalışmalarını görücüye çıkardı.

Öğretmenlerin rehberliğinde özveriyle hazırlanan fuarda, biyolojiden matematiğe, İngilizceden değerler eğitimine, Türkçeden bilişim teknolojilerine kadar birçok farklı disiplinde hazırlanan 15 proje sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergilenen projeler, öğrencilerin merak duygusunu, araştırma ruhunu ve takım çalışmasını ne denli içselleştirdiklerinin bir göstergesi oldu.

Fuarın açılışına katılan ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı yenilikçi projeleri inceleyerek genç bilim meraklılarından detaylı bilgi aldı. Okul idaresi, düzenlenen fuarın öğrencilerin araştırma, sorgulama ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynadığını belirterek, emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve destekçilere teşekkür etti.