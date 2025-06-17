HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, 9 Nisan’dan bu yana kayıp olan Feleknaz Keskin için geniş çaplı arama çalışmalarını yeniden başlattı.

Hakkâri’de 9 Nisan’dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin’i (55) bulmak amacıyla Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden başlatılan çalışmalarda yoğun ve çok yönlü bir arama faaliyeti gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı 90 kişilik uzman ekip, Keskin’in kaybolduğu Katramas Deresi’nden Seyir Tepesi’ne kadar uzanan bölgede detaylı bir tarama yaptı.

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen karadan yürütülen çalışmalara ek olarak dron desteğiyle havadan da tarama faaliyetlerini sürdürdü.