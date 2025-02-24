Mersin’de hafriyat kamyonunun bos¸alttıgˆı molozların altında kalarak agˆır yaralanan 81 yas¸ındaki Zeliha S¸ahin, yogˆun bakım u¨nitesinde yas¸am mu¨cadelesi veriyor. Soba ku¨lu¨nu¨ do¨kmek ic¸in c¸ıktıgˆı sokakta, tas¸ ve toprak altında kalan kadın, son anda tesadu¨fen go¨ren koms¸usu sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye go¨re, olay, 20 S¸ubat tarihinde Mezitli ilc¸esine bagˆlı Bozo¨n Mahallesi’nde yas¸andı. Zeliha S¸ahin, yaktıgˆı sobanın ku¨lu¨nu¨ evinin kars¸ısındaki yolun kenarına do¨kmek istedi. Bu sırada bo¨lgede hafriyat tas¸ıyan kamyon, getirdigˆi tas¸ ve topragˆı do¨kmeye bas¸ladı. Bu arada soba ku¨lu¨nu¨ do¨ken S¸ahin’in u¨zerine tas¸ ve toprak geldi. Yas¸lı kadını, o sırada evinin yanındaki koms¸usuna oturmaya gelen Selime Mazlum fark etti. Duydugˆu inilti u¨zerine S¸ahin’in tas¸ ve toprakların altında kaldıgˆını fark eden Mazlum, hemen c¸evreden yardım istedi. C¸evredekilerin yardımıyla yas¸lı kadın bulundugˆu yerden c¸ıkarılarak, olay yerine c¸agˆrılan ambulansla Mersin U¨niversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kadını molozların altından c¸ıkarırken, ikinci bir kamyonun geldigˆini go¨ren vatandas¸lar, su¨ru¨cu¨yu¨ uyararak durdurdu.

Olayla ilgili sorus¸turma bas¸latılırken, yas¸lı kadının yogˆun bakımda tedavisinin su¨rdu¨gˆu¨ o¨gˆrenildi.

Koms¸usu fark etmis¸

Yas¸lı kadını fark eden Selime Mazlum, oturmaya geldigˆi yakının evinin o¨nu¨ne c¸ıktıgˆında, "Yardım edin, o¨lu¨yorum" s¸eklinde ses duydugˆunu so¨yledi. Yanına geldigˆinde yas¸lı kadının go¨gˆsu¨nu¨n u¨stu¨ ve bogˆazına kadar tas¸ ile dolu oldugˆunu ifade eden Mazlum, "Hemen u¨stu¨ndeki tas¸ları c¸ıkarttım. O sırada bir hafriyat kamyonu daha geldi. Ben teyzeye yardım ederken bir kez daha do¨kecekti, altında ben de kalacaktım. Hemen kamyonu durdurduk. C¸evredeki vatandas¸ların yardımıyla tas¸ları temizleyerek, teyzemizi yolun kenarına c¸ıkarttık" dedi. Yas¸ananları sorumsuzluk olarak niteleyen Mazlum, "Kazı alanının dıs¸ında buraya hafriyat do¨ku¨yorlar. Herhangi bir uyarı is¸aret yok, etrafına koruma alanı çizilmemis¸. Bu olayın yas¸anacagˆı c¸ok as¸ikardı. Teyzemizin bas¸ına gelen bas¸ka birin bas¸ına da gelebilir. Bunun o¨nu¨ne gec¸ilmesini istiyoruz. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz" diye konus¸tu.

"Bilinci yerinde ama kırıklardan dolayı c¸ok acı c¸ekiyor"

Yas¸lı kadının ogˆlu Aykut Mehmet S¸ahin, olay gu¨nu¨ yas¸ananları anlatarak, hafriyat do¨ku¨len yerin evlerinin hemen kars¸ısı oldugˆunu ifade etti. Ko¨yde herkesin odun sobasıyla ısındıgˆını belirten S¸ahin, "Sobada biriken ku¨llerini bos¸altmak gerekiyor. Annem de o gu¨n biriken ku¨lleri bos¸altmak ic¸in buraya gelmis¸ . O esnada da malzemeleri tas¸ıyan kamyon bos¸altma yaparken, tas¸ların annemin u¨zerine gelmesine neden oluyor" dedi. Hastaneye go¨tu¨rdu¨klerinde annesinin durumunun iyi olmadıgˆını dile getiren S¸ahin, "Bugu¨n 4. gu¨n ve yogˆun bakım u¨nitesinde yatıyor. I·c¸ kanaması mevcuttu, kaburgaları kırıktı, go¨gˆu¨ste ve kafasında darbe vardı, omurilikte vardı. Kaburgalarından dolayı akcigˆerinde nefes alma zorlugˆu yas¸ıyor. Bugu¨n c¸ok s¸u¨ku¨r durumu o¨nceye go¨re iyi, bilinci yerinde ama kırıklardan dolayı c¸ok acı c¸ekiyor. Buranın bu s¸ekilde olmasının sorumlusu kimlerse bunlarla hukuksal mu¨cadelemizi yapacagˆız. Ko¨y yerles¸im alanı ic¸erisine bu kadar malzeme do¨ku¨lu¨rken hic¸bir tedbir alınmaması tamamen vurdum duymazlıktır, buradaki yas¸ayan insanları kaale almamazlıktır" dedi.

Mahalle muhtarı I·brahim Duman ise bu tu¨r olayların bir daha yas¸anmaması için yetkililerden o¨nlem alınmasını istedi.