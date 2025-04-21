Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazda 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.10 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 07 BAE 279 plakalı motosiklet, ara sokaktan Rasih Kaplan Caddesi’ne çıkan K.Y.’nin kullandığı 07 ASK 602 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, devrilerek parke zemine savrulan motosikletteki C.D. isimli yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.