Bingöl’de jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan hafif ticari aracın içerisinden, 14 düzensiz göçmen çıktı. Şahıslar geri gönderme merkezine sevk edildi.

Bingöl merkez ilçesi Ekinyolu yol kontrol noktasında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ile faaliyet gerçekleştirildi. Sürücülüğünü E.U.E.’nin yaptığı Fiat Doblo marka hafif ticari araç kontrol amaçlı durduruldu. Araçta 14 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu şahısların kaçak oldukları belirlendi.

Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda araç şoförü E.U.E. ve yanında yolcu bulunan organizatör C.M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli tahkikata başlandı. Şahıslar, çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yasa dışı olarak Türkiye’de bulunan 14 şahıs sınır dışı edilmek üzere Van geri gönderme merkezine teslim edildi.