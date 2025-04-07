Karabük’te bir inşaat mühendisi yuva yapan güvercinler için klima kullanımını durdurdu.

Kent merkezinde bir iş hanının 4’üncü katındaki ofisine gelen inşaat mühendisi Yusuf Aydın, pencere kenarında hareket eden iki yabani güvercini fark etti. Pencereyi açan Aydın, güvercinlerin klima motoruna yuva yaptığını gördü. Güvercinlerin yumurtlayacaklarını fark eden Aydın yuvayı çalı çırpı ile sağlamlaştırıp yuvayı genişletti. Güvercinlere marul, karnabahar gibi yiyecekler temin etmeye başladığını anlatan Aydın, "Güvercinlerin küçük odun parçaları taşıdığını gördüm. Yuva yapma gayretleri vardı. Biraz daha çalı çırpı toplayıp yuvalarını büyüttüm. Yumurtlayacakları belliydi ve birkaç gün sonra 2 tane yumurta yaptılar. Yavrular dünyaya gelirse buradan düşme ihtimalleri düşüncesiyle yuvayı büyüttük. Yemini, suyunu, marulunu, karnabaharını koymaya başladık. Artık yerinden hiç kalkmıyor. Tamamen yavrularına odaklanmış. Hatta bazen yiyecek koyacağımız zaman kızıyor, müdahale ediyor" dedi.

Ofisine gelen ziyaretçilerin, yuvadaki güvercini görünce sevindiklerini belirten Aydın, "Yumurtlayacakları ve yavrularının çıkacakları günü bekliyoruz. İnşallah onları da görürüz. Yavrularına güvenli bir yer yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.