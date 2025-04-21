Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Fevzipaşa Caddesi’nde yol güvenlik tedbirlerinin olmaması sebebiyle gerçekleşen trafik kazaları, vatandaşları çileden çıkardı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi’nde yol güvenlik tedbirlerinin olmaması sebebiyle meydana gelen trafik kazaları, vatandaşları çileden çıkardı. Son 2 gün içerisinde 700 metre uzunluğunda olan caddede gerçekleşen kazalar, vatandaşları tedirgin hale getirdi. Yolda tedbirlerin olmaması üzerine ayağa kalkan mahalle halkı, muhtar eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çırpan Mahalle Muhtarı Kadir Gaytancı, "Bu cadde, UKOME’nin umursamadığı ve karayollarının şehirlerarası yol diye geçiştirdiği, arafta kalmış bir caddedir. Dün yaşadığımız acı olaya bizzat tanıklık ettim. Bir yavrumuzu kafatası çatlamış, kalçaları, ayakları ve kolları kırılmış, tazecik ciğerleri hasar görmüş bir vaziyette hastaneye götürdük. Hayati tehlikesi devam etmekte. Daha önce de 3 komşum bu caddede hayatını kaybetti. Bursa yerel ve idari yöneticilerinin, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin, il ve ilçe başkanlarının bu konuya acil çözüm bulmaları gerekir" diye konuştu.

Açıklamaya destek veren ailelerde, bazı araçların bölgede yaya yolu bulunmasına rağmen geçişe öncelik tanımadıklarına, süratli trafik akışının olduğuna ve çocukları için endişelendiklerine dikkat çekti.

Basın açıklamasında, 100 kişilik grup bölgedeki yaya yolundan karşıya geçerek farkındalık oluşurdu.