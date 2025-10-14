Kayseri’de tramvayın geldiğini fark etmeyen genç kızı, son anda güvenlik görevlileri kurtardı.

Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Olay, güvenlik kamerası ve tramvay içi kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın" ifadelerine yer verildi.