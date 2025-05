Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın başlattığı ‘Her Muhtarlık Bir Belediye Başkanlığı Makamı’ isimli sokak programlarının ilki, ilçenin en kalabalık mahallelerinden Kurtuluş Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Üç dönemdir ilçede düzenlediği sokak ve mahalle buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor. ‘Her Muhtarlık Bir Belediye Başkanlığı Makamı’ sloganıyla düzenlenen programlarda, Başkan Işık teknik ekibi ile beraber Kurtuluş Mahallesi’ndeydi.

Vatandaşın dilek, soru ve önerilerini dinleyen ve yerinde çözümler üreten Başkan Mustafa Işık ve ekibi, aynı zamanda vatandaşlarla bir arada uzun uzun görüşme fırsatı da buldu.

Belediye başkanlığı makamının, her konumda ve her fırsatta temsil edilmesi gerektiğini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Her muhtarlık bizim için aynı zamanda belediye makamı. Temsiliyet ve vatandaşa çözüm üretme noktasında bu denli önemli görmekteyiz. Bu nedenle mahalle programlarımızda vatandaşlarımızın soru ve sorunlarına yerinde yanıt ve çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.