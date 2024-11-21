Aydın’ın İncirliova ilçesinde Gören isimli deve, güreşler öncesi günde yaklaşık 10 kilometre yürütülüyor.

Aydın’da 2024-2025 deve güreşi sezonu başladı. Uzun süredir güreşmeyen develer artık arenaya çıkıp boy gösterecek. Deve sahipleri büyük özenle baktıkları develerinin antrenmanlarını hiç aksatmıyor. İncirliova’da İsmail Gören’in 11 yaşındaki Gören isimli devesinin bakımı Birhan Turan tarafından 9 yıldır yapılıyor.

Gören, her gün düzenli yaptığı 10 km’lik yürüyüşünü başarı ile tamamlıyor. Bir pikabın arkasına bağlanan Gören, Aydın-İzmir karayolu kenarında yürüyüş yaptı.

İncirliova’da 25 yıldan beri deve bakıcılığı yapan Turan, deve bakmanın çok zor olduğunu söyledi. Deve bakımının oldukça zahmetli olduğunu belirten Turan, 3 yaşındayken İsmail Gören tarafından bu devenin satın alındığını dile getirdi.

Devenin bütün bakım sorumluluğunun kendisinde olduğunu kaydeden Turan, “Yazında yonca ve fiğ veriyoruz. Kışın develer diri arpa ve saman yiyorlar. Ondan sonra çıkarıp gezdirip spor yaptırıyoruz. Düzenli yürüyüş yaptırmaya özen gösteriyoruz. Aydın, Germencik, İncirliova gibi çevre ilçelerdeki deve güreşlerine katılacağız. Bu yıl güreşlerden galibiyet ile ayrılmak için hazırlıklarımız sürüyor” dedi.