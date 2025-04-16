Konak Belediyesi tarafından Güney Mahallesi’nde yürürlüğe konulmak istenen parselasyon planı, mahallede yaşayan 4 bin vatandaşın barınma hakkını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle tepki çekti. Mahalle sakinleri, dayatılan bu projeyle ev değil borç sahibi olacaklarını söyleyip konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtirken, AK Parti Konak İlçe Başkanı M. Sait Başdaş, "Konak Belediyesi resmen orada vatandaşların malına çöküyor" açıklamasında bulundu.

İzmir’in Konak ilçesinde tarihi yerleşim yerlerinden Güney Mahallesi ile ilgili parselasyon planı, Konak Belediyesi tarafından meclisten geçirildi. 1149 no’lu parselasyon planı, mahallede yaşayan yaklaşık 4 bin vatandaş tarafından tepkiyle karşılanırken, mahalle sakinleri, hisseli tapu riskine karşı yasal mücadele başlattı. 17 Aralık 2024’te kendilerine ulaştığını ve projeye itiraz etmek için bir aylık yasal süre tanındığını belirten mahalleliler, toplu halde itiraz dilekçesi hazırlayıp belediyeye iletildi. Projenin kendilerine dayatıldığını, barınma haklarına aykırı olduğunu ve burada bir rantın oluşacağını belirten mahalle sakinleri, bu projeyle kendilerine kalanın yarısından fazlasını müteahhitlere vereceklerini ve ev sahibi olamayacaklarını söyledi.

"Ev sahibi değil borç sahibi oluruz"

Projeye karşı kurulan Güney Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneğinin Başkan Yardımcısı olan mahalle sakinlerinden Ali Ekrem Pars, Konak Belediyesi tarafından bu projenin kendilerine dayatıldığını vurguladı. Pars, "Biz belediye ile yaptığımız görüşmelerde bu parselasyonun bir kentsel dönüşüme çevrilerek, bazı haklara sahip olmak istediğimizi söyledik. Bu hakların tamamının müteahhitlere bağlı olduğunu söylediler. Biz müteahhitlerle iş yapmak istemediğimizi, daha öncesinden taşınma desteği, kira desteği, yerinde dönüşüm gibi haklarımızın garanti altına alınmadan bu projeyi istemediğimizi ilettik. Fakat bu projeyi iptal edemeyeceklerini meclis geçirdiklerini söylediler. Bu proje bize dayatıldı, kimsenin haberi olmadan, izni olmadan, görüşü sorulmadan yapıldı. Evlerimize bir tebligat geldi ve biz kendimizi bir pazarın içinde bulduk. Bu alanda yaklaşık 4 bin vatandaş yaşıyor ve bu projeyi istemiyor. Bunun için hukuki yola başvuracağız ve şu an gerekli araştırmalarımızı yaptık. Biz de gerekli bir yol haritası çizerek konuyu yargıya taşıyacağız. Konak Belediyesinin bu projeyi dayatmasına biz karşıyız. Elimizde bulunan arsa metrekaresinden belediyenin elde edeceği yüzde 38’lik kesintinin ardından bu 3 emsale çevriliyor. Fakat biz pazarlığa oturduğumuzda bunun yarısından fazlası yapım ücreti olarak müteahhite gidiyor. Bize kalan metrekarelerle biz burada ev sahibi değil borç sahibi oluruz" dedi.

"Burası kime satıldı"

Geçtiğimiz dönemlerde belediyenin meclis oturumunda pazaryeri olarak kararlaştırılan alanın, parselasyon planında görülmediğini söyleyen Güney Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Hüseyin Heptepe ise, "Burada insanlar zor zamanlarda evlerine ekmek parası götürebilmek için çalışıyorlar. Bu insanların helal kazancına göz dikmiş durumda bu proje. Bu arkamdaki alan su deposuydu ve iki dönem önce meclis oturumunda buranın pazaryeri olacağı kararlaştırılmıştı. Biz parselasyon projesine baktığımızda burasının pazaryeri olmadığını görüyoruz. Burası kime satıldı biz çok merak ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Başdaş: "Konak Belediyesi resmen orada vatandaşların malına çöküyor"

Konak Belediyesinin parselasyon projesinin, kötü yönetimin vatandaşa ödettiği bir fatura olduğunun altını çizen AK Parti Konak İlçe Başkanı M. Sait Başdaş da, "Konak Belediyesinin Konak halkının yararına yaptığı hiç bir şey yok. İlçede bu kadar kentsel dönüşüm yapacak alan varken, Güney Mahallesi ile ilgili projenin söz konusu olmasını biz yadırgadık. Orada bir rantsal dönüşüm olacak. Konak Belediyesi resmen orada vatandaşların malına çöküyor. Konak Belediyesi bir şirket olsaydı şu an iflas etmiş durumdaydı ve bu kötü yönetimin faturasını vatandaşlara ödetiyor" diye konuştu.