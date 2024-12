Ressam ve müzisyen Güneş Aytemur’un “Zamansız” isimli resim sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sergideki eserlerinin zamanın ötesinde, her dönemde ve her anın duygusunu aynı döngüde ifade edebilecek bir güce sahip olduğunu ifade eden ressam ve müzisyen Güneş Aytemur, “Bu eserlerde yaşamın her döneminden alınan izler ve duygular, zamanın bir kesitinden çok evrensel bir anlatı oluşturuyor. Eserlerimi çizerken en büyük ilham kaynağım yaşamın kendisi ve yaşama olan tutkumdur. Gerçekçi duyguları ve olayları, bazen esprili bir dille bazen derin ironilerle harmanlayarak izleyicide olumlu duygular oluşturup düşündürmeyi hedefliyorum” dedi.

Serginin açılışı Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülşe Kulualp’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Aytemur’un pop- art, grafiti, karışık teknik ve çizgi film kahramanlarından ilham alarak ürettiği eserlerinden oluşan sergisi 30 Aralık’a dek Galeri A+B’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.