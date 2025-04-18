Gümüşhane’de 2025 yılının ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Dr. Serhat Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri tarafından sunum eşliğinde il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantının açılışında il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gümüşhane Vali Yardımcısı Dr. Serhat Doğan, 31 Mart 2025 tarihi itibariyle kent genelinde yer alan 182 projeye ait tutarın toplam 62 milyar 419 milyon 642 bin TL olduğunu ve projelere ait harcanan tutarın 40 milyar 23 milyon 513 bin TL olduğunu ve bu projelerin gerçekleşme oranının ise yüzde 64,12 olduğu bilgisini paylaştı.

Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcaması sırasıyla 88 milyon 704 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 82 milyon 375 bin TL ile DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ve 20 milyon 799 bin TL ile Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Kent genelinde çalışması sürdürülen 182 projeden, 128 proje devam ederken, 36 proje ihale aşamasında, 17 projeye ise henüz başlanılmamışken 1 proje tamamlandı.