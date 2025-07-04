Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine temmuz ayında yağan kar, görenleri hayrete düşürdü.

Kent merkezinde yağmur şeklinde başlayan yağış, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. 2 bin 500 metre ve üzerindeki zirvelere ev sahipliği yapan Çakırgöl ve çevresindeki dağlar karla kaplandı. Yaz ortasında etkili olan kar yağışı, dağlık bölgelerde beyaz örtüyle birlikte büyüleyici manzaralar oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

Karla kaplı bölgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Ersin Kalay, "Türkiye’nin batısı maalesef orman yangınları ve sıcaklarla boğuşurken, Doğu Karadeniz dağlarının 2 bin 500 metre üzerinde kar yağışı var" dedi.