Gümüşhane’de Jandarma ekiplerinin İkisu mevkiinde gerçekleştirdiği operasyonda 644 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 700 bin TL olan tütünü Trabzon’a götürmeye çalışan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarında R.C. isimli şahsın, tırla Adıyaman ve Malatya’dan temin ettiği sarmalık kıyılmış tütünü Trabzon’a götüreceği bilgisini alınca operasyona başladı.

KOM ekipleri ile çay ve tütün arama köpeği "Ekip"in katılımıyla bahse konu tır İkisu mevkiinde durdurularak adli arama yapıldı.

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 644 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı.