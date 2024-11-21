18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda Ağız ve Diş Sağlığı Festivali’ne ev sahipliği yapan Medipol Sağlık Grubu, alanında uzman hekimlerle multidisipliner ve interdisipliner yönleri ele aldı. Festivalde ayrıca, ziyaretçilere gülüş tasarımı için kullanılan ileri teknoloji ürünü Modjaw cihazı ile birebir deneyim imkanı sunuldu.

Ağız ve diş sağlığı, vücudun temel taşlarının başında geliyor. Sağlıklı bir ağız sadece estetik bir gülüş sağlamıyor, aynı zamanda vücuttaki birçok hastalığın önlenmesinde de kritik rol oynuyor. Bu bilinçle hareket eden Medipol Sağlık Grubu, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda, diş hekimliğinin disiplinler arası gücünü ve ağız sağlığının yaşam kalitesine olan etkilerini vurgulamak amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Festivali düzenledi. Festival, yalnızca bilimsel bilgilere erişim sağlamakla kalmadı, aynı zamanda katılımcılara ağız ve diş sağlığıyla ilgili en son teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı sundu.

Uzman isimlerden söyleşiler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide alanında uzman hekimler, ağız ve diş sağlığının farklı disiplinlerine dair önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. Söyleşiler, bilimsel içeriği ve interaktif yapısıyla büyük ilgi gördü. Gebe hastalarda diş tedavileri, antibiyotik kullanımı ve diş bakımı, kanser hastalarının tedavisinde diş sağlığının önemi ve kanser hastalarında yapılmaması veya kontrollü yapılması gereken tedaviler gibi özel sağlık konuları uzmanlar tarafından ele alındı. Ayrıca ağız sağlığının kalp ile ilişkisi, çene cerrahisi ve yenilikler, çocuklarda diş sağlığı, protez ve estetik çözümler, endodontik uygulamalarda yenilikler ve diş tedavi yöntemleri gibi farklı alanlarda da önemli bilgiler paylaşıldı.

‘İmplant kanser yapar mı’ sorusuna yanıt

Söyleşide, Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, en doğru şekilde diş fırçalama konusu hakkında bilgi vererek, “Günde iki kez mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız. Her bölgeye dairesel hareketler yaparak bu işlemi tamamlamalıyız” dedi. “İmplant kanser yapar mı” sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez, “Usulüne uygun yapılan bir implant herhangi bir sorun oluşturmaz. İmplantın kanser yaptığına dair elimizde bir veri bulunmuyor” diye konuştu. İlik nakli olacak çocukların ağız sağlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Elli, “İlik nakli olacak çocuklarımızın diş sağlığının iyi olmasını istiyoruz. Çocuklarınız dişlerini erken yaşlardan itibaren fırçalamalıdır. Bu konuda diş sağlığı çok önemlidir” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Berna Türk ise, “Çocukların diş macunu seçimi önemlidir. Çocuğunuz tükürmeyi öğrendiyse florlu macun kullanabilir. Öğrenmediyse kullanmasını önermiyoruz” şeklinde konuştu.

Ağız sağlığı tüm yönleriyle ele alındı

Gebelikte diş işlemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dilek Benk, “Gebelikte işlem yapılacaksa belirli sürelerimiz bulunuyor. Biz gebeliği üç kısma ayırıyoruz. İşlemlerimizi de bu süreler içerisinde yapıyoruz. Hamile hastalarımız röntgenden çok çekiniyor. Mecbur kaldığımızda çekim yapıyoruz. Çektiğimiz zaman da kurşun yelek kullanıyoruz” diye konuştu. Prof. Dr. Mehmet Muzaffer Ateş, diş hekimliğinde hipnoz konusunu değerlendirdi. “Diş hekimi korkusu, diş sıkma ve bulantı refleksinde hipnozu kullanıyoruz. Korku nedeniyle hekime gidemeyen hastalarımız bulunuyor. Bu konuda hastalarımıza destek oluyoruz.” dedi. “Her çeneye implant yapılır mı?” sorusuna cevap veren Doç. Dr. Gülsüm Sayın Özel, “Ağızı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Hastamıza en uygun yöntemi belirliyoruz. Burada önemli olan kemik durumunun iyi analiz edilmesidir.” diye konuştu. Kanal tedavisine değinen Doç. Dr. Yelda Erdem Hepsenoğlu, “Kanal tedavisi ağrılı bir işlem değildir. Dişi ağızda daha uzun süre kullanmamız için yaptığımız bir işlemdir.” dedi.

“Çene fonksiyonu birebir korunmuş oluyor”

İstanbul Medipool Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi bölümünden Doç. Dr. Halenur Bilir, “Gülüş tasarımı estetik beklentileri olan hastalara sıkça yaptığımız işlemlerden biri. Teknoloji çok fazla gelişti. Artık 4 boyuttan, 4D’den bahsediyor olacağız. Bu da Türkiye’de çok az yerde olan cihazlardan bir tanesi. Burada mevcut ve bu cihazla birlikte biz hastanın bütün çene hareketlerini eş zamanlı olarak bir kamerayla kaydedip alabiliyoruz. Hastanın eğer kulağımızın önünde bulunan ekleminde sorun yoksa bütün alt çene hareketlerini doğru olarak kaydederek hastaya aynı hareketleri sağlayacak şekilde protezlerini ve gülüş dizaynını yapabiliyoruz” dedi.

Gülüş dizaynının sadece estetik amaçlı olmadığını belirten Bilir, “Sonuçta doğru bir fonksiyon da vermemiz gerekiyor hastaya. Bu hareketleri kaydedebiliyor olmamız hekimler adımıza çok önemli. Eğer hastanın temporomandibular ekleminde bir sıkıntı varsa bunu 4D cihazlarla kaydedebiliyoruz. Eğer bir patoloji varsa temporomandibular eklemini stabilize ettikten sonra bir gülüş dizaynına geçebiliyoruz. 4D olan teknolojiyle birlikte çene hareketlerimizin tamamının kaydını alabildiğimiz için, hastanın protezleri takıldıktan sonra gülüş estetiği yapıldıktan sonra kendini evinde gibi hissetmesini sağlayabiliyoruz. Bu hastaya ciddi derece bir konfor sağlamış oluyor. Çiğneme esnasında herhangi bir problem yaşamadan eskiden nasıl çiğniyorsa aynı çiğnemeyi sağlayabilmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastalığı bulunan kişilere özel tedaviler uygulanmalı”

İstanbul Medipool Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti bölümünden Doç. Dr. Mustafa Gündoğar, “Medipol Üniversitesi, multidisipliner bir hastane olduğu için diş hekimliği hastalarımız ile kanser hastaları olsun, ağız diş sağlığı bakımlarını bir arada götürebiliyoruz. Hastanemizin multidisipliner olması ağız diş sağlığı tedavilerinin özel bakım gerektiren hastalarda da başarılı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. O yüzden hastalarımıza tavsiyem özellikle kanser tedavisi gören hastalarımızda multidisipliner bir hastanede tedavilerini yaptırmaları kendi sağlıkları açısından çok daha iyi olacaktır. Bazı özel hastalığı bulunan kişilerde yalnızca diş polikliniğine gidip orada tedavi olmak yetmiyor. Multidisipliner bir hastanede çalışmak, her bölümden doktorun bulunduğu bir hastanede çalışıp diş tedavilerini yaptırmak ileriki yıllarda kendi sağlıkları için çok daha iyi olur. Çünkü bazen özel tedavi, kullandığı ilaçları ayarlamak gerekebiliyor. Bazı kemoterapi, radyoterapi gören hastalarımız var. Bu tür durumlarda ağız ve diş sağlığı tedavilerini daha değişik ayarlayabiliyoruz. Doktoruyla sürekli konsültasyon halinde olması önem arz ediyor” dedi.

Sağlık alanında inanılmaz bir potansiyelimiz ve gücümüz var

Festivalin kapanış konuşmasını Medipol Sağlık Grubu Medikal Direktörü Gazi Yiğitbaşı yaptı. Prof. Dr. Yiğitbaşı, “Hocalarımızı tebrik ediyorum. Burada birçok branşın yan yana ve diş özelinde buluşması çok önemli ve kıymetli. Sağlık alanında inanılmaz bir potansiyelimiz ve gücümüz var. Yapılan işlemleri sadece bir alanda değil, her alanda inceliyoruz. Hocalarımızla kafa kafaya veriyoruz. Medipol’ün en önemli gücü Türkiye’de değil, dünyada da ayrıcalıklı bir konumda olmasıdır. Gece gündüz demeden dişle yatıp dişle kalkmalıyız” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Yiğitbaşı, söyleşiye katılan hekimlere teşekkür plaketlerini de takdim etti.

Söyleşilerin yanı sıra, konferans salonunun fuaye alanında ağız bakımına dair atölyeler düzenlendi. Ayrıca, ziyaretçilere gülüş tasarımı için kullanılan ileri teknoloji ürünü Modjaw cihazı ile birebir deneyim yapıldı. Ağız bakımı ve gülüş tasarımı gibi konular hem teorik hem de pratik olarak katılımcılara sunuldu.

Darülaceze’deki çınarlar unutulmadı

Etkinlikler kapsamında, Medipol Sağlık Grubu diş hekimleri Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Bu ziyaret sırasında sakinlerin ağız ve diş sağlığı kontrolleri özenle gerçekleştirildi ve ağız bakımına dair bilgilendirme yapıldı.