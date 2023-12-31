Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirildi. Büyükeceli Mahallesi Ortaokul Caddesindeki 4 metrelik yolu çalışmalar sonucu 8 metreye çıkaran ekipler, vatandaşların ve özellikle de üreticilerin yeni yollara kavuşmasını sağladı. Gece gündüz demeden Gülnarlılar için çalışan ekipler ayrıca, gündüz saatlerinde vatandaşların sorun yaşamamaları ve trafiğin akıcılığını etkilememek adına gece saatlerinde çalışmalarını planlayarak sürdürdü ve kısa sürede asfalt çalışmalarını tamamladı.



“Daha güzel yollar yapmaya gayret ediyoruz”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğünde yol asfalt formeni olarak görev yapan Burhan Erol, “Gülnar Büyükeceli’de 4 metrelik yolu 8 metreye kadar çıkarttık ve genişlettik. Çok emek verdik ve çok da güzel oldu. Mersin geneli olarak kırsal bölgelerde komple çalışıyoruz. Vahap Başkanımızın söz verdiği bütün yerlere dokunuyoruz ve elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaşımızın mal ve maddi hasar kaybını önlemek amacıyla daha güzel yolları yapmaya gayret ediyoruz” dedi.