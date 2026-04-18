Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

Adliyeye ifadeleri alınan şüphelilerden C.Y., F.G. N.A. ve C.A.'da tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklama sayısı 6'ya yükseldi.

Öte yandan 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA