Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kapsamında 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan son şüpheliler Mustafa Türkay Sonel ve Ş.E. de adliyeye sevk edildi.