ISPARTA (İHA)

Uluslararası Isparta Gül Festivalinin 2.günü de çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinliklerin sabah programında Güneykent Beldesinde gül hasadı yapılırken, gül maratonu, halk koşusu ve ulusal bisiklet yarışı düzenlendi ve ödül törenleri gerçekleştirildi. Festivalin akşam bölümünde ise eski otogar bölgesinde hazırlanan konser alanında Kıraç sevenleriyle buluştu.

Sağanak yağmura rağmen binlerce Kıraç hayranı meydanı hınca hınç doldurdu. Kıraç seslendirdiği şarkılarla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Sanatseverler cep telefonlarının ışıklarını yakarak Kıraç’ın parçalarına eşlik etti.

Programın son bölümüne katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, sanatçı Kıraç’a Isparta ile özdeşmiş gül tablosu ile Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesinde tamamı atık kumaşlardan yapılmış ve Sanatçı Kıraç’ı tasvir eden maket hediye etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Güller diyarının güler yüzlü gül insanları bu yağmura, havanın serin olmasına rağmen meydanı doldurdunuz. Buradaki bu kalabalık, bu güzellik size ait" derken, Sanatçı Kıraç’ta böyle bir yağmur karşısında bu kadar kalabalığı beklemediğini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, gül festivalinin çok güzel bir şekilde devam ettiğini kaydederek, "Bugün de Kıraç beyle birlikteyiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu güzelliklerde buluşmak bizleri her zaman mutlu edecektir" görüşlerinde bulundu.