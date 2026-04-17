Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üyelerinin dış ticaret alanındaki yetkinliğini artırmaya yönelik sürdürdüğü eğitim programları kapsamında 'Temel Dış Ticaret Eğitimi' düzenledi.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Proje Desteği Genelgesi kapsamında desteklenen Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi çerçevesinde düzenlenen eğitim programı, borsa üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası Ticaret Uzmanı Zübeyde Solak tarafından verilen eğitimde; dış ticarette temel kavramlardan teslim şekillerine, ihracat ve ithalat süreçlerinden ödeme yöntemlerine kadar birçok kritik başlık ele alındı.

Eğitim programında; dış ticarette temel kavramlar, INCOTERMS 2020 kuralları, ihracat ve ithalat iş akış prosedürleri, dış ticarette kullanılan belgeler, ödeme şekilleri ve uygulamaya yönelik örnek çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca eğitim sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle katılımcıların merak ettiği konular detaylı şekilde değerlendirildi.

Uluslararası Ticaret Uzmanı Zübeyde Solak, eğitimde yaptığı değerlendirmede dış ticarette bilgi ve süreç hâkimiyetinin önemine dikkat çekerek,

'Dış ticarette başarı; doğru ürün kadar, doğru bilgi, doğru belge ve doğru süreç yönetimiyle mümkündür. Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar için mevzuata uyum, izlenebilirlik ve doğru teslim ile ödeme şeklinin seçilmesi, uluslararası pazarlarda sürdürülebilir başarı açısından kritik rol oynuyor.' ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen eğitimde ayrıca, dış ticaret süreçlerinde doğru bilgiye dayalı hareket etmenin firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmelerine katkı sunduğuna dikkat çekildi.

GTB tarafından yürütülen UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.