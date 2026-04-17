Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Gaziantep'teki 8 Ziraat Odası Başkanlarıyla birlikte, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı Ankara'daki makamında ziyaret etti.

Ziyarette bölgedeki tarım ürünlerinin girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadıkları dile getirildi.

Çiftçilere destek isteyen Altun, Arabanlı bilinçli çiftçiler tarafından Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen onlarca tarım ürünleriyle hem ülke, hem bölge, hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlandığını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise, 'Gaziantep Ziraat Odaları Başkanlarını Birliğimizde ağırladık. Bölgedeki üreticilerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştük. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim' dedi.