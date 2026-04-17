Gaziantep il ve ilçe oda ile borsalarının yönetim kurulu başkanları, bölge ekonomisinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı Ortak İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Gaziantep Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Nizip Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen ile GTO Genel Sekreteri Hasan Baran Uçaner, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, NTB Genel Sekreteri Eray Ölçal ve NTO Genel Sekreteri Dilek Süzer katıldı.

Toplantıda; oda ve borsalarda yürütülen iyi uygulama örnekleri, akreditasyon süreçleri, ortak faaliyetlerin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel gelişmelerin sanayi ve dış ticarete etkileri ile ulaşım, lojistik ve turizm başta olmak üzere çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

Küresel gelişmelerin bölge ekonomisine muhtemel yansımalarının da ele alındığı toplantıda; enerji maliyetleri, tedarik süreçleri, ihracat pazarları ve lojistik alanlarda karşılaşılabilecek riskler istişare edildi. Bu kapsamda, pazar çeşitlendirmesi, alternatif tedarik kaynaklarının geliştirilmesi, enerji verimliliği yatırımlarının artırılması ile firmaların finansman ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik öneriler öne çıktı.

Toplantıda ayrıca, Nizip ilçesine yönelik ulaşım altyapısının geliştirilmesi, turizm destinasyonlarının güçlendirilmesi ve oda/borsaların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik konular da ele alındı.

'Ortak paydamız Gaziantep'

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, 'Gaziantep'in ekonomik gücünü daha ileriye taşımak için ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle hareket ediyoruz. Oda ve borsalar olarak hepimizin ortak paydası Gaziantep'tir. Bu anlayışla, şehrimizin üretim, ihracat ve ticaret kapasitesini artıracak her adımda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.