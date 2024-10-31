Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle, Gaziantepli firmaların savunma sanayisine yönelik üretimlerinin artırılması amacıyla SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı organizasyonu gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel’in başkanlığında SAHA EXPO Fuarı’na katılan Gaziantepli firmalarının stantları ziyaret edilerek, firma yetkililerine Katılım Belgesi takdim edildi.

Fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş ile bir araya gelen GSO ve İKA heyeti, savunma sanayi ana yüklenici firmaları ile görüşmelerde bulundu.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, "Gaziantep firmalarının da stant açarak sektör temsilcileri ile bir araya geldiği SAHA EXPO fuarı hem şehrimiz hem de ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır. Ülke olarak savunma sanayimizi daha üst noktalara çıkarmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Firmalarımızın savunma sanayi alanında yaptıkları üretimlerini tanıtmaları için İpekyolu kalkınma Ajansı ile iş birliğinde böylesine önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Heyet ziyaret kapsamında Sakarya’da bulunan Toyota üretim tesisini de gezerek ileri teknoloji ürünleri, verimlilik odaklı çalışmaları ve iyi uygulamalarını yerinde inceledi.