20 yıl sonra Sultanlar Ligi’ne yükselen Papara Göztepe Voleybol takımı Gürsel Aksel Stadı’nda taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak en üst lig olan Vodafone Sultanlar Ligi’ne çıktı. Sarı-kırmızılı voleybolcular, Göztepeli çocuklar ile Eyüpspor maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı’nda kupa turu attı. Şampiyonluk kupasıyla tribünleri selamlayan voleybolcular şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi’nde rakiplerini geride bırakarak 22 maçta 21 galibiyet alıp A Grubu’nu zirvede bitirdikten sonra bir sonraki tura yükseldi. Alanya’da organize edilen yarı final müsabakalarında Papara Göztepe; Bozüyük Belediye Eğitimspor’u 3-1, Bolu Belediyesi’ni 3-0 ve İlbank’ı 3-1 yenerek 3’te 3 yaptı. Adını Final Etabı’na yazdıran Göz-Göz finaldeki rakibi İstanbul BBSK’nü de 3-2 mağlup ederek 2005’te veda ettiği Vodafone Sultanlar Ligi’ne geri döndü.