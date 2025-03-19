Kornea refraktif cerrahinin göz kırma kusurlarını düzelten, gözlük kullanan kişilerin gözlüksüz daha iyi ve net görmesini sağlayan bir lazer cerrahi olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bahadır Akkoç, "Maalesef bazı kişilerin göz yapısı lazere uygun olmayabiliyor. Ancak bu durum gözlüğü bırakmaya yine engel değil. Eğer göz yapısı uygunsa, implant cerrahileri ile yine gözlüğü bırakmak mümkün olabilmektedir" dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bahadır Akkoç, gözlük kullanan kişilerin gözlüksüz net görmesini sağlayan lazer cerrahisi hakkında bilgi verdi. Lazer tekniklerinin büyük gelişim gösterdiğini belirten Op. Dr. Akkoç, bu yöntemin herkes için uygun olmayabileceğini belirtti.

Lazer cerrahisinde göz yapısı belirleyici

Kornea refraktif cerrahinin göz kırma kusurlarını düzelttiğini belirten Op. Dr. Akkoç, "Gözlükten kurtulmak isteyen herkes lazer olamaz. Kişinin göz yapısı ve kornea kalınlığı, uygulanacak yöntemi belirler. Teknolojinin gelişmesiyle başarı oranı yükseldi. Günümüzde çok ince kornealara bile lazer uygulanabiliyor ve işlem süresi 7-15 dakika arasında değişiyor" dedi.

Lazer uygun olmayanlar için alternatif: İmplant cerrahisi

Lazerin her göz yapısına uygun olmadığını belirten Op. Dr. Akkoç, "Maalesef bazı kişilerin de göz yapısı lazere uygun olmayabiliyor. Ancak bu durum gözlüğü bırakmaya yine engel değil. Eğer göz yapısı uygunsa implant cerrahileri ile yine gözlüğü bırakmak mümkün olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Göz yapısı uygun olmayan hastalara lazer uygulaması riskli

Lazer cerrahisi sonrası körlük gibi bir riskin olmadığını vurgulayan Op. Dr. Akkoç, "Ancak göz yapısı uygun olmayan hastalara lazer uygulanırsa, ilerleyen dönemde gözlükle bile bulanık görme problemi yaşanabilir. Bu yüzden cerrahın tecrübesi ve yetkinliği çok önemlidir. İşlem sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Gözü damla ile uyuşturulur ve kırpmaması için destekleyici aparat yerleştirilir. Lazer sistemleri, göz hareketlerini takip edebildiğinden hastanın gözünü oynatması risk oluşturmaz" dedi.

Lazer teknikleri ve iyileşme süreçleri

Dünyada en yaygın kullanılan yöntemin Lasik tekniği olduğunu belirten Op. Dr. Akkoç, "İnce kornealı hastalarda PRK ya da No Touch teknikleri uygulanabiliyor. Son yıllarda ise Smile tekniği başarılı sonuçlar veriyor. İyileşme süreci yapılan tekniğe göre değişiklik gösterir. Lasik ve Smile cerrahisi sonrası hasta ertesi gün günlük hayatına dönebilirken, No Touch lazerde bu süreç 5-6 gün sürebiliyor" şeklinde konuştu.