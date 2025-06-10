Ankaralı sanatseverler ‘Göz göze’ sergisi ile doğanın sessiz tanıklarıyla buluştu.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Ankara Sanat Galerisi’nin ev sahipliğinde, fotoğraf sanatçısı Akın Acar’ın ‘Göz Göze’ adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. Gerçekleşen sergiye, doğaya ve fotoğraf sanatına ilgi duyan çok sayıda ziyaretçi katıldı. Sergide, doğadaki küçük canlıların göz alıcı detaylarla yakalanmış portreleri yer aldı. Acar’ın makro lenslerle çektiği ve canlılarla ‘göz göze’ geldiği anları yansıtan kareler, ziyaretçilere doğanın mikro düzeydeki estetiğini keşfetme fırsatı sundu.

"İletişim önce gözlerle başlar"

Fotoğraf sanatçısı Akın Acar, doğanın göz ardı edilen ama en etkileyici sakinlerine odaklandığı ‘Göz Göze’ adlı fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkan Acar, "Doğadaki küçük canlıları fotoğraflamaktan büyük keyif alıyorum. İnsanoğlunun yaşam kalitesi, doğanın sürekliliği küçük canlılara bağlıdır. Günümüz çocukları şehirlerde, beton yapılar arasında büyüyor. Ben de doğada çektiğim fotoğrafları özellikle çocukların ve gençlerin görmesini istiyorum" dedi.

"Böceklerle göz göze geldiğim an deklanşöre basıyorum"

Makro fotoğrafçılığın büyüsüyle böceklere yönelik önyargıları kırmak istediğini belirten Acar, "Böceklere karşı bir ön yargı var. Benim makro fotoğraflarımda böceklerle mutlaka göz göze geldiğim anda deklanşöre basıyorum. Onları insanlarla göz göze getirerek daha sevimli, daha dikkat çekici göstermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Öğretmenler sadece akademik bilgiye odaklanmamalı"

Aynı zamanda bir öğretmen olan Acar, öğretmenlerin çok yönlü bireyler olması gerektiğini belirterek, "Çocukları sadece akademik bilgiyle değil aynı zamanda becerileriyle de değerlendirmeliyiz. Onları geleceğe hazırlarken yeteneklerinin gelişmesinde öğretmen olarak yardımcı olmalıyız" açıklamasında bulundu.

’Göz Göze’ sergisi, TFSF Ankara Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor.