Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan görme engelli vatandaş, banka işlemlerini yapmak için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Çağrının ardından polis ekipleri, engelli vatandaşı ekip aracıyla bankaya götürüp işlemlerinin ardından yeniden evine bıraktı.

Efeler Mahallesi’nde ikamet eden Alattin Dinç (55), günlük işlerini tek başına halletmekte zorlanınca çareyi devletten yardım istemekte buldu. Polis ekipleri, kısa sürede Dinç’in evine ulaştı. Ekip aracına alınan Dinç, gerekli banka işlemlerini tamamladıktan sonra evine kadar eşlik edilerek güvenli şekilde ulaştırıldı.

Devletin sağladığı bu destek karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Alattin Dinç, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle ekiplere teşekkür etti.

Polis ekipleri ile Dinç arasında geçen sıcak diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.