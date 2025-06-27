Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü camisi, ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. Minare, kayalık bir tepe üzerinde bulunurken cami ise yaklaşık 150 metre aşağısında yer alıyor.

Sivas’ın Zara ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Tuzlagözü köyü, 1 asırlık ilginç mimariye sahip camisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Köy meydanında bulunan cami ve camiden yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir tepede bulunan minaresi ile görenleri hayrete düşürüyor. Caminin ile köy arasında bulunan tepe nedeniyle okunan ezanın duyulmadığı için tepeye inşa edilen minare, köye ilk defa gidenleri şaşırtıyor. Minarenin tepeye yapıldıktan sonra çevre mezraların ezan sesini rahatça duyabildiğini ifade eden köy sakinleri, "İnsanlar ’minare burada ancak cami nerede?’ diye soruyorlar" dedi.

"İnsanlar ’minare burada ancak cami nerede’ diye soruyorlar"

Köye gelen insanların minareyi gösterip caminin nerde olduğunu sorduklarını ifade eden Hüseyin Aslan, "Büyüklerimizin anlattıklarına göre şu anda köyümüzde bulunan caminin yerinde eskiden medrese varmış o dönemde büyüklerimiz orada öğrenim görmüşler. Daha sonrasında onun yerine cami yapmışlar. Bizim zamanımızda biz ilk buraya camiye gelirdik daha sonra okula giderdik. O zamanlar burada minare falan yoktu cami imamı şuandaki minarenin bulunduğu tepeye yürüyerek çıkarlardı ve oradan ezan okurdu. İlk olarak küçük minare yaptırıldı daha sonra dan büyük minare yaptırıldı civar köyler ve mezralar da duysun diye sonrasında ise merkezi ezan okuma sitemi bağlandı. Köyümüze çifte minareli köy deyip merak edip gelenlerde oluyor. Köye ilk defa gelenler camiyi bulamayınca ya köyden birisine soruyorlar ya da tesadüfen buluyorlar. İnsanlara minare burada ancak cami nerede diye soruyorlar" dedi.