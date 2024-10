Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nde gören güzel yüreklerle kahvaltıda buluşarak onlarla keyif dolu bir gün geçirdi ve “Her an, ihtiyaç olduğu her dakika yanı başınızdayız” mesajı verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında olmaya, onlar için hayatı güzelleştirecek uygulamalar geliştirmeye, adımlar atmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston, Görme Engelliler ve Güvenlik Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Programda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu’nun yanı sıra kurum çalışanları da hazır bulundu.Gören güzel yürekler ve aileleri, Sakarya Millet Bahçesi’nde keyifli bir programda buluştu. Büyükşehir sosyal hizmet görevlileri gören güzel yüreklerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi ve hayatlarını kolaylaştırmak için yapılabilecekleri konuştu.

Yemek eşliğinde yapılan sohbetle harika bir gün geçiren engelsiz bireyler, unutulmaz günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Anlamlı günde yapılan anlam dolu buluşmada Büyükşehir tarafından görme engellilere “Her an, ihtiyaç duyduğunuz her dakika yanınızdayız” mesajı verildi. Hep birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden engelliler, Büyükşehir’e teşekkür etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Biz her zaman olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimizin yanındaydık. Onların hayatını kolaylaştırmak, Sakarya’yı onlara daha güzel bir şehir haline getirmek için üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bir kez daha söylüyoruz biz ihtiyaç duyduğunuz her an, her dakika yanı başınızdayız. İyi ki varsınız” denildi.