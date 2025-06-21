Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi Dağyaka Mevkisi’nde gerçekleştirilen Fatma ve Emir çiftinin düğünü, Yörük kültürünü yaşatan renkli anlara sahne oldu. Geleneksel kıyafetler, zeybek oyunları ve coşkulu bir atmosferle kutlanan düğüne katılanlar, Yörük geleneğini yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Davetlilerin özenle hazırlanan üç etek, şalvar gibi geleneksel Yörük kıyafetleriyle katıldığı düğünde, Gördes Kıranköy Efeleri’nin sergilediği zeybek oyunları izleyenlerden büyük beğeni topladı. İzleyicilerin yoğun isteği üzerine ikinci kez sahneye çıkan efeler, oynadıkları birbirinden keyifli oyunlarla alkış yağmuruna tutuldu.

"Geleneklerimizi yaşatıyoruz"

Gelin Fatma Kil’in babası Ali Kil, düğün sırasında yaptığı açıklamada, geçmişin unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yörük kıyafetleri, günlük hayatta ve özel günlerde kullanılan kıyafetlerdi. Ancak zamanla bu gelenek kaybolmaya başladı. Bugün, Yörük kültürünü yaşatmak için farklı bir düğün düzenledik. Bu, Gördes’te bir ilk oldu. Amacımız geçmişimizi canlandırarak gelecek nesillere aktarmak." dedi.

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek unutulmadı

Düğün sırasında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Gelin ve damat, merhum başkanın fotoğrafının yer aldığı bir poster açarak, katılımcılarla birlikte "Unutmayacağız", "Kalbimizdesin" sloganlarıyla sevgi gösterilerinde bulundu.

Zengin menüsüyle misafirler ağırlandı

Geç saatlere kadar süren düğüne Gördes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Özcan, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, çevre mahallelerin muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Misafirlere çorba, kuru fasulye, pilav ve yöresel köpük helvadan oluşan geleneksel bir menü ikram edildi.