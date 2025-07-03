SASKİ, sıcakların artması ile birlikte su kalitesini korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Gölün 25 metre derinliğinde yer alan iki adet ana su alma hattında dalgıçlar ile temizlik çalışmaları başladı. Toplam 2 bin 500 metrelik hat doğal yollarla oluşan bitkilerden temizleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kalitesinden ödün vermemek için gölün 25 metre derinliğinde yer alan iki adet ana su alma hattında temizlik çalışmalarını başlattı. 15 kişilik dalgıç ekibinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde toplam 2 bin 500 metrelik hattın sağlıklı yapısı koruma altına alınacak. Yaklaşık 1 ay boyunca devam edecek çalışmalar sonuçlandığında ise kaliteli içme suyunun tüm değerleri korunmuş olacak.

Kıyıdan yaklaşık olarak bir kilometre uzaklıktaki çalışmaları yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, "Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte göl havzamızın ve içme su kalitemizin korunmasına yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi suyun derinliklerinde içme su alma hattımızın temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Türkiye’nin kaliteli, içilebilir ve en ucuz ikinci suyunun kalitesini korumak öncelikli görevimiz" dedi.

Turan açıklamasının devamında ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, her fırsatta gölün şehrimiz için önemini vurguluyor. Biz de SASKİ olarak Sakarya’nın en önemli içme su kaynağı için tam anlamıyla mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizde bizlere suyu bilinçli kullanarak, göl çevresi ve havzasını koruyarak destek olabilirsiniz. Bu gölün her damlası geleceğin en kıymetli mirası. Biz hem halkımızın sağlığı hem de Sapanca Gölü’nün ömrü için gölden sürekli örnekler alarak, içme suyunun parametrelerini anbean takip ederek çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.