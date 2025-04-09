Gölcük’te ekipler, ilçe genelinde yürütülecek kapsamlı temizlik çalışmalarına Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nden başladı.

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz çevrede huzurla zaman geçirebilmesi için temizlik seferberliğine başladı. Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde çok sayıda personel ile başlayan çalışmalarda yabani ot temizliği, ağaç budama ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirdi. Titizlikle çalışan ekipler, ilçenin hem estetik hem de hijyen açısından sağlıklı yaşam alanı olarak kalması için mahallenin dört bir yanında yoğun mesai harcadı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genel temizlik çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.