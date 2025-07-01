Gölcük’te 6’ncısı düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası, Şevketiye ve Ayvazpınar arasında oynanan maçla başladı.

Gölcük Belediyesi’nin destekleri ve Gölcük Köyleri Derneği’nin organizasyonuyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda çekişmeli mücadelelerle başladı. Kavaklı Stadında düzenlenen turnuvanın açılışına Karamürsel Kaymakamı ve Gölcük Kaymakam Vekili Kemal İnan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye başkan yardımcıları, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdür Caferi Tayyar Mert ve turnuvaya katılan sporcuların aileleri katıldı.

Bu yıl 18 takımın katıldığı turnuvada, Şevketiye ve Ayvazpınar arasında 1-1 sonuçlanan açılış maçı öncesi; Kaymakam İnan ve Başkan Sezer ile birlikte diğer katılımcılar, down sendromlu çocuklar ile gösteri maçı yaptı. Sahaya ellerinde "Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla" yazılı pankartla çıkan özel bireyler, sahadaki mücadeleleri ile izleyenleri tebessüm ettirdi.

Turnuvada; İrşadiye, Ayvazpınar, Nüzhetiye, Yeni Ferhadiye, Siretiye, Şevketiye, Ümmiye, Örcün, Sofular, Selimiye, Lütfiye, Hamidiye, Mesruriye, Eski Ferhadiye, Hasaneyn, İcadiye, Mamuriye ve Saraylı köyleri mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi yoğun ilgi ile başlayan turnuvada, kıyasıya rekabetin yanı sıra birlik ve beraberlik duyguları da sporun birleştirici gücü ile yeşil sahaya yansıtacak.

Turnuvanın açılışında söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvanın organizasyonunu gerçekleştiren Gölcük Köyleri Derneği Başkanı Sayın İsmail Acar ve yönetimini tebrik ediyor; dostluk ve kardeşlik içinde, sakatlıksız bir turnuva geçirmelerini temenni ederek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.