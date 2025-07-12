Gölcük Belediyesi’nin yaz spor etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlediği plaj voleybolu turnuvası bu yıl da büyük ilgiyle başladı.

Yaz spor etkinlikleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen plaj voleybolu turnuvası, Yüzbaşılar Sahil Spor Tesisleri’nde geniş bir katılımla başladı. Çeşitli kategorilerde 146 takım ve 292 sporcunun mücadele edeceği turnuva, heyecan dolu karşılaşmalarla start aldı.

Turnuvanın açılışına katılan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, tüm sporculara başarılar dileyerek turnuvanın centilmence geçmesini temenni etti.

Turnuvada; büyük erkekler, büyük kadınlar, karma, genç kadınlar, minikler, küçükler, yıldızlar ve babalar-kızlar kategorilerinde müsabakalar oynanacak. İkişer kişiden oluşan takımlar, kum üzerinde kıyasıya mücadele edecek.