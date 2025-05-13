Ankara Gölbaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında ata tohumlarından yetiştirilen 50 bin fide vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

‘Yeşil Gölbaşı İçin’ mottosuyla hareket eden Ankara Gölbaşı Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ata tohumlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için üretilen fideleri vatandaşlara dağıttı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında özenle yetiştirilen toplam 50 bin adet fide, Gölbaşılı vatandaşlara ücretsiz olarak paylaşıldı.

Vatandaşlara dağıtılan setlerde 6 domates, 2 biber ve 2 patlıcan fidesi yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da fideleri bizzat elleriyle dağıtarak hemşerileriyle bir araya geldi.

"Ata tohumlarımız kültürümüzün ve tarımsal mirasımızın birer temsilcisidir"

Gölbaşı’nı daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Odabaşı, "Bu kapsamda, atalardan miras kalan yerli tohumlarımızı yeniden canlandırmak ve vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Ata tohumlarımız, sadece birer fide değil, aynı zamanda kültürümüzün ve tarımsal mirasımızın birer temsilcisidir. Amacımız, hem şehrimizi yeşillendirmek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım bilinci kazandırmaktır" dedi.

"Halkımızın desteğiyle daha yeşil bir Gölbaşı mümkün"

Dağıtım etkinliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Odabaşı, "Bu proje, sadece belediyenin değil, tüm Gölbaşı halkının ortak çabasıyla anlam kazanacak. Sizlerin de diktiği her fide, geleceğe nefes olacak. Bu fidelerden yetişen ürünlerden tohum alarak sizlerde yeni ürünler yetiştirebilir, ata tohumlarımıza sahip çıkabilirsiniz. Daha yeşil, daha sağlıklı bir Gölbaşı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Odabaşı, ayrıca vatandaşların evlerinde, balkonlarında veya bahçelerinde bu fideleri yetiştirerek hem doğal ürünler tüketebileceklerini hem de çocuklara tarım sevgisi aşılayabileceklerini belirtti.