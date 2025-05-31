Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği kültür ve sanat kurslarına katılan kursiyerlerin, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerilerini sergiledikleri yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Aycan Çağlar Uzundağ, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, CHP Gölbaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nafile Güloğlu, meclis üyeleri, vatandaşlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilenirken; resim, el sanatları ve dekoratif ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergi alanında renkli görüntüler oluşurken, Yakup Odabaşı kursiyerlerin titizlikle hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, belediye bünyesinde açılan müzik kurslarına katılan öğrenciler de sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin enstrüman performansları ve vokal yetenekleri izleyenlerden tam not aldı. Etkinlikte ayrıca bale, halk oyunları, jimnastik gösterileri sahnelendi.

"24 branşta ücretsiz kurslarla hizmet veriyoruz"

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bu nedenle biz Gölbaşı Belediyesi olarak sadece altyapı ve fiziki hizmetlere değil, aynı zamanda toplumun ruhunu besleyen sosyal ve kültürel faaliyetlere de büyük önem veriyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak halk oyunlarından baleye müzikten sporlara kadar 24 branşta ücretsiz kurslarla hizmet veriyoruz. Açtığımız sanat ve kültür kurslarımızda her yaştan vatandaşımız bir araya gelerek yeteneklerini keşfediyor, geliştiriyor ve aynı zamanda sosyal dayanışma ve kaynaşma ortamı oluşturuyor. Amacımız medeniyetimizi oluşturan kültür değerlerimize sahip çıkmak. Bugün burada sergilenen her bir eser, sadece el emeği değil; aynı zamanda sabır, azim ve öğrenme arzusunun bir ürünüdür. Tüm kursiyerlerimizi, eğitmenlerimizi ve bu süreçte emeği geçen belediye personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Gölbaşı’nı kültür ve sanatla iç içe, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kursiyerler tarafından sergilenen gösterilerin ardından Yakup Odabaşı, eğitmenlere plaket verdi. Etkinlik koro ekibinin seslendirdiği eğlenceli şarkılarla son buldu.