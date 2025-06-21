Muğla’nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi’nde zeytinyağı etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Göktepe Zeytinyağı Fabrikasının ev sahipliğinde yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar etkinlikte yaptığı konuşmada, Muğla’nın zeytin üretimindeki gücüne dikkat çekerek, 2024 TÜİK verilerine göre 996 bin 006 dekar alanda zeytin varlığı bulunduğunu, bunun 951 bin 843 dekarının yağlık zeytin olduğunu belirtti. İl Müdürü Baydar, 156 bin 238 tonluk yağlık zeytin üretimi ile Muğla’nın Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Baydar, "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesiyle başlatılan Zeytinyağı Kalite Yarışmasının bu yıl 6’ncısının düzenlendiğini ve 184 başvuru ile rekor katılım sağlandığını belirtti. Yarışmada; 10 Premium, 51 Altın, 20 Gümüş ve 26 Bronz madalya dağıtıldığını, bunlardan önemli bir kısmının Menteşe ilçesinden geldiğini ifade etti.

Zeytin üretiminin yaygınlaştırılması için Muğla’da yürütülen fidan destekleme çalışmalarında Göktepe bölgesinde 14 bin 500 dekarlık alanda zeytinlik tesis edildiğini, yılda Bin 450 ton zeytinyağı üretimi yapıldığını belirten Baydar, bölgede üç büyük ve bir butik olmak üzere dört zeytinyağı işletmesinin faaliyete geçtiğini söyledi.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman da etkinlikte yaptığı konuşmada, İl Müdürlüğüyle yürütülen çalışmaların meyvelerini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, modern sıkım tesislerinin artırılmasının zeytincilikte kaliteyi artıracağına dikkat çekti.

Etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Menteşe İlçe Tarım Müdürü Eren Kaçmaz, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, siyasi parti ve STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.