Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Tutlu Mahallesi’nde bulanan taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçi bugün gözyaşları arasında toprağa veriliyor.
Oltu taşı çıkarılan ocakta dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Tayfun Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz için bugün tören düzenlendi.
Cenaze namazı öncesi Erzurum Adli Tıp Kurumu’ndan alınan işçilerin cenazeleri evlerinin önü getirildi. Bu sırada yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımıyla ayakta durmakta güçlük çeken işçi yakınlarının feryatları yürek dağladı.
Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay, Oltu Belediye Başkanı Adem Keleş, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve yakınları katıldı.