Şahinbey Belediyesi, çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteğini aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi, Başkan Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürerek çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteğini aralıksız sürdürüyor. Sosyal Market aracılığıyla, çölyak hastalarına her ay 74 çeşit glutensiz ürün ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Glutene karşı hassasiyeti bulunan ve özel beslenmek zorunda olan vatandaşlar Sosyal Market içerisinde oluşturulan özel bölümde un, makarna, atıştırmalık, pasta ve çeşitli temel gıda ürünleri vatandaşlara ücretsiz şekilde sunuluyor. Verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren çölyak hastaları, özellikle glutensiz ürünlerin hem zor bulunması hem de yüksek maliyetli olması nedeniyle yapılan desteğin büyük önem taşıdığını belirterek Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

'Hastalarımızın yanındayız'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artarak devam ettiğini ifade ederek, 'Şahinbey Belediyesi olarak dezavantajlı gruplarımıza her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Çölyak hastası olup glutene karşı alerjisi olan vatandaşlarımıza Türkiye'de ilk glutensiz marketi açtık. Çünkü bu ürünleri piyasada bulmak gerçekten çok zor ve oldukça pahalı. Şahinbey Belediyesi olarak çölyak hastası kardeşlerimize unundan pastasına kadar 74 çeşit ürünü her ay ücretsiz olarak vermeye devam ediyoruz' dedi.