Kağıthane Belediyesi'nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında bu yıl 32'ncisi düzenlenen yağlı güreş etkinlikleri Kağıthane Hasbahçe etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen 32'inci Kağıthane Yağlı Güreşleri Hasbahçe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Müsabakalarda federasyona kayıtlı 500 sporcu mücadele etti. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin İstanbul'daki alternatifi olan Kağıthane Yağlı Güreşleri her yaştan sporcuyu ve Kırkpınar Altınkemer Başpehlivanları Yusuf Can Zeybek, Recep Kara, Mustafa Taş, Fatih Atlı gibi Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarını misafir ederken, İstanbullulara da unutulmaz bir gün yaşattı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çok sayıda davetliler ve seyirciler katıldı.

'Kağıthane'mizin her bir noktasında önemli tesisler, önemli organizasyonlar gerçekleştirildi'

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Çok güzel bir günde güzel ilçemiz Kağıthane'de Başkanımızın ve sahipliğinde bir aradayız. Yağlı güreş geleneklerimizin en önemli spor dallarından bir tanesi. Başkanımız da bu geleneği her sene daha da büyüterek devam ettirmeye öncülük ediyor. Küçük yaşlardan başlayan bu etkinlik geleceğin sporcularını yetiştirilmesi adına önemli bir deneyim oluşturacak. Özgüvenli ve özbenliği gelişmiş geleceğe güvenle bakan bir nesil için mutlaka bir spor dalının bünyesinde olması kıymetli. Sporun her alanında Kağıthane'mizin her bir noktasında önemli tesisler, önemli organizasyonlar gerçekleştirildi. Buraya katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Nice güzel yağlı güreş organizasyonlarına da Kağıthane'mizle buluşacak. Burası aynı zamanda Osmanlı'nın da sayfiye yeri. Yani bütün yaz dönemlerinin geçirildiği bir bölge bu açıdan da bu geleneğin burada yaşanması çok daha anlamlı ve kıymetli' dedi.

'Ülkemizin önemli başpehlivanları Kağıthane'mizde olacak'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ise 'Bugün burada 500'den fazla sporcumuz kol bağlamış olarak müsabakaya çıkıyorlar, onlarla beraber inşallah gün içerisinde Kağıthane Belediyesi olarak düzenlediğimiz yağlı başpehlivan güreşleri ile bir aradayız. 1700'lü yıllardan başlayan bugüne kadar gelen Sadabad devrinden, lale devrinden başlayan bugüne kadar gelen bir serüven ve burada ata sporumuzu güzel bir şekilde yaşatmış oluyoruz. Ülkemizin önemli başpehlivanları Kağıthane'mizde olacak' şeklinde konuştu.

'500 sporcumuz kayıt yaptırdı. 22 tane de Kırkpınar en seçkin başpehlivanı burada güreş tutacak'

Alanda konuşma yapan Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, 'Bugün burada sezonumuz daha yeni açıldı. Kağıthane'deyiz Sadabad çayırında ata sporumuz yağlı güreşin şöleni var. Kağıthane Belediyesi'ne burada ata sporumuzu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Seyircimizin ilgisi de gayet güzel, hava güzel, bizlere de iyi güreşler yapmak kalıyor. 500 sporcumuz kayıt yaptırdı. 22 tane de Kırkpınar en seçkin başpehlivanı burada güreş tutacak. Ata sporumuzu seyircimizin karşısında en güzel şekilde yaşatacağız' ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Mustafa Taş ise, 'Başpehlivanlık kategorisinde buranın son şampiyonuyum. 2024 yılında yapılmıştı en son. Büyüklerimizi izleyerek başpehlivanlık hayali kurarak bu sahalara çıkmıştık. Allah'a şükürler olsun hayal ettiğimiz her şey nasip oldu. İnşallah Kırkpınar'da da 2026 yılında altın kemer alıp hayatımıza devam etmek istiyoruz' diye konuştu.

Her yıl severek güreşleri izlediğini belirten Sevda Farsakoğlu, 'Kağıthane'de oturuyorum, her sene güreşleri izlemeye gelirim, seviyoruz severek izliyoruz. Mevlüt Başkanımız sürekli her yıl bu organizasyonu yapıyorlar, bizde izlemeye fırsatı buluyoruz' dedi.

Etkinliğe ilk defa katıldığını belirten bir vatandaş,' İlk defa geliyorum, güreşleri izlemek için geldim çocuğumu da getirdim, kültürümüzü öğrensin, güreşlerle ilgili bilgi sahibi olsun ailecek geldik. Heyecanlıyız güzel bir ortam böyle etkinliklerin devamını talep ediyoruz' dedi.