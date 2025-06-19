Türkiye’de yoğun ilgi gören Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams, Türk Telekom Prime Espressolab Roastery’de düzenlenen Coffee & Chill etkinliğinde sevenleriyle buluştu. 14 Haziran Cumartesi günü özel davetli katılımıyla gerçekleşen etkinlik, ‘Mystic Echoes’ teması kapsamında birçok oryantalist ve mistik figüre ev sahipliği yaptı.

2021’deki çıkışlarından bu yana kısa bir süre içinde yoğun ilgi toplayan Glass Beams, İstanbul’da müzik severlerle buluştu. Espressolab’in düzenlediği Coffee & Chill etkinliğinde sahne alan Avustralyalı gizemli üçlü, dinleyicilerine döngüsel, ritimsel ve hipnotik melodilerin harmanlandığı bir performans sundu. ‘Mystic Echoes’ temasıyla düzenlenen Coffee & Chill, mistik ve oryantalist melodilerle gün boyu doğu ezgilerine ev sahipliği yaptı. Maskeleriyle kimliklerini gizleyen Glass Beams, İstanbul’un doğu ezgileriyle harmanlanan mistik atmosferinde unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik konseptine uygun şekilde dekore edilen Türk Telekom Prime Espressolab Roastery alanı, yalnızla melodilerle değil oryantalist dokunuşlarla da dikkat çekti. Etkinlik ve konser alanında Doğunun mistik ve klasik gücünden beslenen halılardan, kıyafetlere birçok figür izleyicilere etnik bir deneyimin kapılarını açtı. Etkinlik, gün boyu yoga, kahve atölyeleri ve sürpriz konserler olmak üzere birçok farklı içeriği de katılımcılarla buluşturdu.

Yeniden dinleyicisiyle buluştu

Glass Beams, ilk EP’si ’Mirage’ ve kısa süre önce yayınladığı ‘Mahal’ ile milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarmıştı. Türkiye’de popülerliğini günden güne artıran grup, "Taurus", "Kong" ve "Rattlesnake" gibi hit parçalarıyla biliniyor. Yoğun kullandıkları Doğu ezgilerinin yanı sıra modern müzik melodilerini de dinleyicisine sunan grup, ilhamını da oryantalist bir motivasyondan alıyor.

70’lerin sonunda Hindistan’dan Melbourne’a göç eden babası ile ilgili anılardan yola çıkan grubun kurucusu Rajan Silva, müzik ilhamını Hint kökenli mistik figürlerden oluşturmuş. Hint melodilerinin ilhamıyla Doğu ve Batı müziğini harmanlayan Glass Beams, kültürler arası bir ruha ev sahipliği yapan İstanbul’da ikinci kez sahne aldı. Mayıs ayında İstanbul’da konser veren Glass Beams, etkinlik aracılığıyla bir kez daha sanatseverlerle bir araya gelmiş oldu.