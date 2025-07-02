Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, gelecek yıl gerçekleşmesi planlanan Akdeniz ve Orta Doğu’daki liderlerin katılacağı bir zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı önümüzdeki yıl GKRY’ye davet edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği’nin (AB) 6 ayda bir değişen liderlik koltuğunun önümüzdeki yıl GKRY’ye geçmesine ilişkin açıklamada bulunan Hristodulidis, Güney Kıbrıs kesiminin AB’nin bölgeyle mevcut etkileşiminden memnun kalmadığını ve başkanlık sürecinde bu konunun üzerine gideceğine söyledi. Rum lider açıklamasında, "Ben, Avrupa Konseyi Sekreterliği’nde yorulmadan çalışan bütün yetkililerle etkileşimde bulunarak başarılı bir başkanlık sürecini güvenceye almak için buradayım. Bu başkanlık, diğer amaçlarımızın yanı sıra AB’nin bölgeyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Tekrar belirteyim, biz Avrupa Birliği’nin etkileşim seviyesinden memnun değiliz ve daha fazlasının yapılabileceğinden eminiz. Bölgedeki AB üyesi ülke olarak başkanlık sürecimizde bu sorumluluğu üstlenerek, bölgedeki liderlerin de katılımıyla gayri resmi bir konsey oluşturmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Coğrafyayı değiştiremezsiniz"

"Sayın Erdoğan’ın katılımı hakkında fikirlerim sorulduğunda da elbette GKRY tarafının da konuya ilişkin bir sorun görmediğini söyledim" diyen Hristodulidis, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Coğrafyayı değiştiremezsiniz, Türkiye her zaman GKRY’nin bir komşusu olacaktır. Türkiye’yi AB’ye daha yakın görmek istiyoruz ve bu da tamamen Türkiye’nin kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı. Bu bağlamda, Sayın Erdoğan’ı da bölgedeki gelişmeleri tartışmak üzere zirvemizde hoşnutlukla karşılarız."