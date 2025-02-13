Giresun’un Dereli ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm köy ve belde okullarında 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Öte yandan, Dereli ilçe merkezindeki okullarda ve Çalca Şehit Basri Apaydın İlkokulu ile Ortaokulunda ise eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi. Yetkililer, hava şartlarına göre yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti.