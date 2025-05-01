Giresun’un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Doğankent ilçe merkezinden Kürtün istikametine seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki 28 ABZ 732 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.E. idaresindeki 28 ACU 659 plakalı araç, ilçe merkezindeki Işıklar mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

E.E.’nin kullandığı araçta bulunan Mustafa Kabadayı, Arda Zeki Patan ve A.P., araçta sıkıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğankent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mustafa Kabadayı ve Arda Zeki Patan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan F.Ö., E.E. ve A.P.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.