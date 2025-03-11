Giresun’un Çamoluk ilçesinde belediyenin destekleriyle hayata geçirilen Seracılık projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Belediye tarafından kurulan seralarda yetiştirilen ürünler, kısa süre önce hasat edilerek, bölge ekonomisine katkı sağlamak için satışa sunuldu.

Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan, projenin yerel üretimi artırmak, çiftçilere destek olmak ve ilçede tarımsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla başlatıldığını söyledi. Başkan Bakırhan, "Bu doğal ve taze ürünlerin ilçe ekonomisine katkı sağlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çamoluk’ta üretim, emek ve bereketin sürdüğünü görmek bizi son derece mutlu ediyor. Proje kapsamında, yerel üretimin artırılmasının yanı sıra, seracılıkla ilgili eğitim ve destekler de çiftçilere sunulmaktadır" dedi.