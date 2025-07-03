Giresun’da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları Ankara ve Samsun’da nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde düşme sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan 50 yaşındaki hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanenin organ ve doku nakil birimince aileyle organ bağışı konusunda görüşme gerçekleştirildi. Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen kişinin kalp, karaciğer ile böbrekleri, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gelen organ çıkarım ekibi tarafından alınarak, Ankara ve Samsun’da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Organ bağışını kabul eden aileye bu örnek davranışından dolayı şükranlarımızı sunuyor ve birçok insana yeniden hayat olan merhuma Allah’tan rahmet dileriz" ifadelerine yer verildi.