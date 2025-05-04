Giresun’un turizm merkezlerinden Göksu Travertenleri yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.

Sabah saatlerinde Dereli ilçesi Pınarlar-Yavuzkemal karayolunda yaşanan heyelan, yolun bir bölümünün kapanmasına neden oldu. Olayın ardından Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak, temizlik çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından yol, kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Trafik iş makineleri eşliğinde yönlendirilirken, yolun tamamen açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, bölgede seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.